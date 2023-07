Usiłowanie kradzieży, ucieczka i narkotyki zakończone aresztem Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci zatrzymali 41-letnią kobietę i 38-latka, którzy usiłowali ukraść katalizator. Spłoszeni przez policjantów uciekali samochodem i nie zatrzymali się do kontroli. Jak się okazało mężczyzna posiadał też znaczną ilość środków odurzających. Za popełnione przestępstwa 38-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

16 lipca 2023 roku po godzinie 2:30 piotrkowscy wywiadowcy otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej kobieta i mężczyzna prawdopodobnie chcą ukraść katalizator. Policjanci od razu pojechali na miejsce, gdzie zauważyli fiata stilo, którym jechały dwie osoby odpowiadające rysopisom osób wskazywanych w zgłoszeniu. Funkcjonariusze podali sygnały do zatrzymania się pojazdu, jednak kierowca stilo widząc to, zaczął przyspieszać. Mężczyzna jechał z niedozwoloną prędkością, przejeżdżał na czerwonym świetle i nie zwracał uwagi na znaki i sygnały drogowe. W pewnym momencie, nie znając topografii wjechał w ślepą uliczkę znajdującą się na granicy miasta. Kiedy policjanci dojechali do pojazdu, nikogo w nim już nie było. Po kilku minutach odnaleźli i zatrzymali 41-letnią pasażerkę pojazdu. W pobliżu auta odnaleźli też portfel, w którym znajdował się dowód kierowcy. W wyniku przeszukania samochodu policjanci ujawnili woreczki foliowe z białym proszkiem. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to amfetamina. Łącznie zabezpieczono ponad 100 gramów nielegalnej substancji. Okazało się również, że tablice rejestracyjne umieszczone na stilo należą do innego pojazdu. Przestępcza para skradła je chwilę przed próbą usiłowania kradzieży katalizatora. W pojeździe znajdowały się również narzędzia służące do przecinania rur, podnośniki samochodowe oraz klucze warsztatowe. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. Piotrkowscy kryminalni szybko ustalili, gdzie może przebywać 38-letni kierowca fiata. 18 lipca 2023 roku został on zatrzymany i podzielił los swojej kompanki od kradzieży. Oboje usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży katalizatora. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 38-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, przygotowania ich do obrotu, a także niezatrzymania się do kontroli. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd wobec mężczyzny zastosował 3-miesięczny areszt. Sprawa ma charakter rozwojowy.